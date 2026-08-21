Sanremo, Andrea Vitali incanta Pian di Nave: due romanzi per tornare nella sua Bellano tra ironia, umanità e destini imprevedibili

La Bellano di Andrea Vitali è arrivata ieri sera a Sanremo, portando a Pian di Nave quel piccolo universo fatto di personaggi, debolezze umane, pettegolezzi, coincidenze e situazioni paradossali che negli anni è diventato uno dei tratti più riconoscibili della narrativa dello scrittore lombardo.

Vitali è stato protagonista del nuovo appuntamento dei Martedì Letterari sotto le stelle del Casinò di Sanremo, la rassegna estiva curata da Marzia Taruffi. Al centro della serata due delle sue opere più recenti, entrambe pubblicate da Garzanti: “I rimedi del dottor Aiace Debouché” e “Il piede nella fossa”.

Due libri differenti, ma legati dalla capacità dell'autore di trasformare Bellano in qualcosa di più di una semplice ambientazione. Il paese sul lago diventa ancora una volta un piccolo mondo nel quale le vicende individuali finiscono per incrociarsi, complicarsi e alimentarsi reciprocamente.

Con “I rimedi del dottor Aiace Debouché”, Vitali porta il lettore nella Bellano del febbraio 1920. Protagonista è un farmacista appena arrivato in paese, uomo di scienza e di ambizioni, che si trova davanti a un problema decisamente particolare: l'insolita frequenza con cui i suoi nuovi concittadini richiedono medicinali contro la stitichezza. Da qui nasce la volontà di trovare un rimedio efficace, mentre intorno a lui prende forma una comunità fatta di gerarchie, abitudini e inevitabili pettegolezzi.

Dentro questa trama trova spazio anche Virginia, figlia del droghiere Vespro Bordonera, educata in Svizzera e considerata un ottimo partito. L'incontro con Debouché sembra quasi inevitabile, almeno fino a quando i calcoli del farmacista cominciano a fare i conti con qualcosa di molto meno prevedibile: sé stesso. È il meccanismo tipico della narrativa di Vitali, nella quale l'imprevedibilità della vita finisce per scompaginare programmi e convinzioni dei protagonisti.

Un salto di undici anni porta invece al secondo romanzo presentato ieri sera. “Il piede nella fossa” è ambientato nell'autunno del 1931, tra le corsie dell'ospedale Umberto I di Bellano. A rompere la routine è Mentore Carcolati, paziente deciso a lasciare immediatamente l'ospedale se non verrà esaudita una sua richiesta. Intorno al caso si muovono il primario Giulio Cesare Bombazza, suor Anastasia, il becchino Adelio Dilena e, inevitabilmente, la curiosità di chi assiste all'insolita vicenda.

La richiesta di Carcolati apre una situazione tanto surreale quanto umana: trovare uno spazio, anche piccolo e anonimo, purché in terra consacrata, mentre l'intervento chirurgico al quale deve sottoporsi non può essere ulteriormente rinviato. Un intreccio nel quale Vitali mette ancora una volta insieme ironia e tenerezza, facendo convivere il sorriso con le fragilità dei suoi personaggi.

Quello di ieri sera è stato così un viaggio dentro quella provincia italiana che Vitali racconta da decenni, partendo dal suo paese natale e trasformandone atmosfere e suggestioni in materia narrativa. Nato a Bellano nel 1956 e medico di professione, lo scrittore ha esordito nel 1989 con “Il procuratore”, costruendo poi una lunga carriera accompagnata da importanti riconoscimenti, dal Premio Bancarella al Premio De Sica, fino al Premio Giovannino Guareschi per l'Umorismo nella Letteratura.

I Martedì Letterari sotto le stelle proseguiranno ora con un altro nome di primo piano della cultura italiana. Il prossimo appuntamento è fissato per 27 agosto alle 21 a Pian di Nave, quando Concita De Gregorio presenterà “La cura”, pubblicato da Einaudi.