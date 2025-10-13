San Romolo riconquista il defibrillatore: la passeggiata solidale del Lions Club

San Romolo ritrova il sorriso e la sicurezza grazie alla forza della solidarietà. Dopo il furto del defibrillatore pubblico, un gesto incivile che aveva lasciato la comunità sgomenta e vulnerabile, la risposta dei cittadini e delle associazioni locali è stata immediata e commovente.

Il dispositivo salvavita, fondamentale per garantire interventi tempestivi in caso di emergenze cardiache, sarà presto riacquistato e nuovamente disponibile per tutti.

A rendere possibile questo lieto fine è stata una passeggiata di beneficenza organizzata dal LIONS Club Ufficiali d’Italia, in sinergia con l’Associazione Amici di San Romolo. L’evento, lungi dall’essere una semplice escursione, ha rappresentato un momento di profonda condivisione e impegno civico. L’obiettivo era chiaro e urgente: raccogliere i fondi necessari per sostituire il defibrillatore rubato, restituendo alla comunità uno strumento vitale per la salute pubblica.

Il presidente del LIONS Club, Costantino Dinielli, ha espresso con entusiasmo la riuscita dell’iniziativa, dichiarando: “Sono felicissimo di annunciarvi che il defibrillatore sarà riacquistato e rimesso a disposizione della comunità di San Romolo!”. Parole che hanno risuonato come un segnale di rinascita e di fiducia nel potere dell’unione.

La manifestazione ha evidenziato quanto sia potente la collaborazione tra associazioni e cittadini. Il successo della raccolta fondi dimostra che, quando la comunità si mobilita per una causa condivisa, i risultati non tardano ad arrivare. La partecipazione attiva, il senso di responsabilità collettiva e la generosità dei donatori hanno reso possibile ciò che sembrava difficile: trasformare un episodio negativo in un’occasione di rinforzo del tessuto sociale.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla guida Dennis, che ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso, rendendo l’esperienza ancora più significativa. A lui, ai donatori e a tutti coloro che hanno camminato per la causa, va il merito di aver reso San Romolo un luogo più sicuro e solidale.

Ora la comunità può guardare al futuro con maggiore serenità, consapevole che la sicurezza non è solo una questione di strumenti, ma anche di persone che si prendono cura l’una dell’altra. L’episodio si chiude con un messaggio forte e chiaro: “Insieme, facciamo la differenza!”. Un motto che a San Romolo non è solo uno slogan, ma una realtà vissuta e condivisa.