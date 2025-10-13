Sanremo, Mager ai Premi San Romolo: “Qui si vive bene. Più videosorveglianza e ordinanza anti-alcol in arrivo” (Foto e video)

Un discorso lungo e concreto quello che il sindaco Alessandro Mager ha pronunciato in occasione della festa di San Romolo, patrono della città. Davanti a una platea gremita al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, il primo cittadino ha ripercorso i dodici mesi di amministrazione, toccando tutti i principali temi: dalle opere pubbliche alla vivibilità urbana, fino alla sicurezza e al futuro del porto e del Festival.

“Massima partecipazione, la città cresce insieme”. “I premiati di oggi rappresentano il volto più autentico di Sanremo – ha esordito Mager –. La ricorrenza del Santo Patrono è l’occasione per condividere alcune riflessioni su quanto fatto nell’ultimo anno. Abbiamo seguito un criterio preciso: massima partecipazione. Io, la Giunta e il presidente del Consiglio abbiamo voluto essere presenti a tutti gli eventi organizzati in città, perché chiunque promuove un’iniziativa contribuisce alla sua crescita e merita la nostra presenza”.

Partecipare, per Mager, significa anche ascoltare: “Sentire le voci che provengono dalla città è un altro fondamento. L’esempio più evidente è quello del resyling del porto: una pratica nata dalla precedente amministrazione, ma che abbiamo voluto gestire ascoltando chi nel porto vive e lavora. Sanremo cresce quando i sanremesi sono d’accordo”.

Il caso Festival e il rapporto con la Rai. “È stato un anno complesso – ha ammesso –. Nessuno si aspettava che dopo 75 anni arrivasse una situazione nuova, come quella legata al Festival e alla Rai. Le sentenze dei giudici hanno avuto un effetto dirompente, demolendo certezze con poche righe di penna. Voglio ringraziare i nostri uffici e l’assessore Sindoni: in otto mesi siamo riusciti a gestire una vicenda di interesse nazionale e a riconsegnare il Festival alla Rai, nostro partner ideale. Anche la soluzione finale per il Comune è stata positiva e di questo siamo soddisfatti”.

Grandi opere, cantieri e prospettive. Nel suo intervento, il sindaco ha poi tracciato un bilancio sulle opere in corso: “Abbiamo investito nel centro storico e nell’edilizia scolastica. Alcuni interventi partono da lontano e riconosciamo il lavoro della precedente amministrazione. Quando ci sono tanti cantieri, non tutti sono affidati a ditte puntuali, e i ritmi ne risentono. Ma abbiamo portato a termine lavori come la scuola di Baragallo e piazza Santa Brigida, mentre altri si concluderanno entro giugno 2026”.

Il sindaco ha poi annunciato l’impegno su due fronti strategici: “Il Palazzetto dello Sport è uno dei nostri obiettivi principali. Sogno che il prossimo anno, durante questa stessa cerimonia, si possa dire che i lavori sono ripartiti. Sul parking di piazza Eroi, crediamo che entro tempi ragionevoli il cantiere possa arrivare a compimento”.

Accanto alle infrastrutture, Mager ha sottolineato anche il successo delle manifestazioni: “Abbiamo avuto un calendario estivo formidabile, costruito dall’assessore Sindoni con grande equilibrio, senza sovrapposizioni e con qualità diffusa”.

Sociale, turismo e qualità della vita. Il sindaco ha voluto ringraziare anche gli assessori Fellegara e Moscato per l’impegno nel sociale e nelle politiche giovanili: “C’è una sacca di disagio che non dimentichiamo. In dodici mesi abbiamo lavorato molto, ma dobbiamo continuare a essere presenti, non solo sul territorio ma anche negli uffici”.

Sul tema della vivibilità, Mager ha lanciato un appello ai cittadini: “Sanremo è una città dove si vive bene. Mi dispiace sentire sanremesi dire il contrario. Abbiamo turismo tutto l’anno, nuovi hotel a cinque stelle, investitori nazionali e internazionali pronti a credere nella città. È chiaro, possiamo e dobbiamo migliorare, ma serve lo spirito giusto. I Comuni non hanno fondi infiniti, ma noi continuiamo a crederci”.

Sicurezza e nuove misure. Il capitolo più sentito è stato quello della sicurezza, dopo gli episodi che negli ultimi mesi hanno creato preoccupazione in città.

“C’è stato un periodo in cui un manipolo di balordi ha infastidito le notti sanremesi – ha ricordato Mager –. Ci siamo attivati subito, implementando la videosorveglianza e rafforzando il confronto con le istituzioni per migliorare il controllo del territorio. Lo rifaremo anche nel 2026”.

Il sindaco ha annunciato inoltre una misura concreta: “Stiamo studiando con la Polizia Locale una nuova ordinanza che limiterà il consumo di alcol in orari notturni. Sarà una norma pilota, durerà tre mesi e valuteremo i risultati. L’obiettivo è garantire maggiore tranquillità ai residenti”.

“Sanremo vive un momento positivo, ma non dobbiamo fermarci”. Concludendo il suo intervento, Mager ha riconosciuto il clima costruttivo in Consiglio comunale: “Abbiamo un’opposizione seria e onesta, e questo aiuta a lavorare meglio. Il bilancio complessivo è positivo, anche se io non sono mai pienamente soddisfatto. È nel mio carattere: mi rimprovero sempre qualcosa, anche quando faccio bene. Ma è questo spirito che voglio portare avanti fino in fondo, nell’amministrare la mia città, a cui voglio molto bene”.