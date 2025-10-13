Pista ciclabile chiusa da mezzogiorno tra Arma e Riva: via alle opere provvisionali, demolizione a inizio novembre (Foto)

Dopo mesi di rinvii e riaperture temporanee, parte la fase operativa del cantiere tra Taggia e Riva Ligure. Quindici giorni per la messa in sicurezza, poi l’abbattimento del vecchio ponte. È scattata verso mezzogiorno la chiusura del ponte sull’Argentina, lungo la pista ciclopedonale che collega Taggia e Riva Ligure. Una misura attesa da settimane e che segna, di fatto, l’avvio della nuova fase del cantiere per la messa in sicurezza idraulica del torrente.

La chiusura è stata programmata per la tarda mattinata su richiesta del Comune di Riva Ligure, che aveva domandato un lieve slittamento dell’orario per motivi organizzativi legati alla gestione del traffico e della viabilità locale. Da questo momento l’accesso al ponte è interdetto a pedoni e ciclisti, mentre gli operai sono al lavoro per l’allestimento dell’area. Le prossime due settimane saranno dedicate alle opere provvisionali, cioè ai lavori preparatori necessari per la messa in sicurezza e l’impostazione del cantiere: delimitazioni, rimozioni strutturali e predisposizione dei mezzi che serviranno per l’abbattimento.

La demolizione vera e propria del ponte è prevista nei primi giorni di novembre, a meno di imprevisti legati alle condizioni meteo o a nuove esigenze tecniche. Durante il periodo di chiusura rimarrà attivo il percorso alternativo ad anello, che permetterà di collegare i due Comuni senza interrompere la pista ciclopedonale. Al momento la ciclabile è stata chiusa ad Arma nella zona del park 24 e a Riva Ligure in corrispondenza della curva 'del Don'. Il ponte, alle ore 12, è ancora aperto. Molti, tra ciclisti e semplici pedoni si sono chiesti cosa poter fare, visto che il ponte rimane aperto mentre sono state sistemate le due chiusure più lontano.

La chiusura di oggi rappresenta un passaggio cruciale in una vicenda che, da maggio, tiene banco tra residenti e frequentatori della ciclabile. Dopo le riaperture estive e le proroghe concesse fino a ottobre, il ponte sull’Argentina entra ora nella fase più operativa: quella che, se rispettata nei tempi, porterà finalmente all’inizio della ricostruzione del nuovo collegamento tra Taggia e Riva Ligure.