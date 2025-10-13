Luciano Vazzano (CNA Imperia) nel CdA della Chambre de Commerce Italienne de la Côte d’Azur

Con grande soddisfazione CNA Imperia annuncia che il proprio Segretario, Luciano Vazzano, è stato cooptato come membro del Consiglio di Amministrazione della Chambre de Commerce Italienne de la Côte d’Azur (CCI Italienne Nice Sophia-Antipolis, Côte d’Azur). Questa nomina rappresenta un’importante conquista istituzionale per il territorio del Ponente ligure e per l’intera Regione Liguria, inaugurando nuove prospettive di collaborazione transfrontaliera con la Costa Azzurra.

Fondata nel 1997 e riconosciuta sia dallo Stato italiano (legge n. 518/1970) sia dallo Stato francese (decreto 30 agosto 2001), la Chambre de Commerce Italienne opera come facilitatore e promotore delle relazioni economiche, culturali e commerciali tra imprese italiane, francesi e monegasche.

La sua missione include:

l’assistenza e il supporto all’internazionalizzazione aziendale, offrendo consulenza legale, fiscale e operativa per chi desidera svilupparsi sul mercato d’Oltralpe

l’organizzazione e la promozione di eventi, workshop, missioni imprenditoriali e iniziative culturali per rafforzare la conoscenza reciproca dei territori;

progetti di formazione linguistica e culturale, come la certificazione CELI per l’italiano, per favorire la mobilità e l’integrazione delle imprese e dei cittadini nei due contesti nazionali.

l’intermediazione con le istituzioni italiane, francesi e con organismi europei, al fine di attivare finanziamenti, accordi e sinergie transnazionali.

La presenza di un rappresentante del territorio ligure – e in particolare del Ponente – all’interno del Consiglio della Chambre de Commerce Italienne è un passo rilevante. Grazie alla conoscenza diretta delle dinamiche economiche locali, al network di imprese e istituzioni, e all’esperienza sul campo, il contributo che il Segretario Vazzano potrà offrire sarà concreto e strategico.

In particolare, Vazzano intende concentrarsi su alcune linee d’azione prioritarie:

Favorire la partecipazione delle imprese del Ponente ligure a missioni imprenditoriali in Costa Azzurra

Incentivare la presenza delle aziende locali in fiere, eventi e incontri bilaterali organizzati dalla Chambre, creando occasioni di export, partnership e scambi tecnologici. Promuovere progetti congiunti di sviluppo territoriale e turistico

Collaborare attivamente per creare percorsi integrati italo-francesi nel turismo, cultura e enogastronomia, valorizzando le peculiarità del Ponente ligure e della Costa Azzurra come marche geografiche complementari. Sostenere iniziative transfrontaliere finanziate da fondi europei

Intercettare opportunità di finanziamento (programma Interreg, fondi UE per cooperazione transfrontaliera) e accompagnare le imprese nella predisposizione di progetti concreti. Rafforzare la formazione e la mobilità linguistica e professionale

Promuovere corsi, certificazioni linguistiche e scambi di competenze con partner francesi, per accompagnare le imprese e i giovani nel dialogo europeo. Costruire una rete istituzionale stabile

Facilitare il dialogo tra enti locali, camere di commercio, associazioni di categoria italiane e francesi, per rendere sistematica la collaborazione economica transfrontaliera.

La nomina di Vazzano al Consiglio rappresenta anche un segnale di attenzione da parte di CNA Imperia e CNA Liguria verso la dimensione internazionale, a testimonianza della volontà di rafforzare il legame con la Costa Azzurra e di fare del Ponente ligure un nodo attivo nelle relazioni Italia–Francia.

CNA Imperia esprime un profondo ringraziamento ai vertici regionali per la fiducia accordata e assicura che l’impegno sarà massimo per trasformare questa opportunità in un motore di crescita reale per territori, imprese e comunità.

Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia, ha dichiarato: “Essere parte della Chambre de Commerce Italienne de la Côte d’Azur significa dare al Ponente ligure una nuova voce in Europa. CNA Imperia porterà in questo dialogo la forza delle sue imprese, la passione dei suoi artigiani e la visione di una comunità che guarda al futuro con fiducia e unità”.