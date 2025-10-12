Santo Stefano al Mare: inaugurazione dell’ex Stazione Ferroviaria riqualificata. mercoledì 15 ottobre. L’invito alla cittadinanza del Sindaco Marcello Pallini

Mercoledì 15 ottobre 2025 a Santo Stefano al mare, alle ore 15.00, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’ex Stazione Ferroviaria, al termine di un importante intervento di riqualificazione urbana.

"Lo storico edificio, dopo anni di attesa - spiega il sindaco Marcello Pallini -, viene restituito alla comunità in una nuova veste, mantenendo il proprio valore identitario e assumendo al contempo una funzione pubblica rinnovata, destinata ad accogliere non solo gli uffici comunali, ma anche iniziative culturali, sociali e di aggregazione. Alla cerimonia sarà presente l’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che ha seguito da vicino il progetto, cofinanziato dalla Regione Liguria. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione del patrimonio urbano di Santo Stefano al Mare, ponendosi come simbolo di rilancio e attenzione verso lo sviluppo del territorio".

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e festa.