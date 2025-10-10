Serata benefica a favore delle cure riabilitative per persone con fragilità psichica, a Ventimiglia va in scena "1+1=1" (Foto)

Uno spettacolo teatrale di beneficenza a favore delle cure riabilitative per persone con fragilità psichica dell'area intemelia verrà proposto sabato 15 novembre alle 21 al teatro comunale di Ventimiglia.

Giuliano Pagani, Barbara Calvini, Federica Meli e Chiara Pagani porteranno in scena "1+1=1", una commedia in due atti scritta e diretta da Giuliano Pagani. L'assistente audio sarà Dino Diano mentre come presentatrice vi sarà Caterina Valsecchi.

L'evento è proposto dal Rotaract Club Sanremo con il contributo di Rotary Club Sanremo e Rotary Club Sanremo Hanbury e il patrocinio di Asl1 Imperiese e del comune di Ventimiglia. Per prenotazioni si può contattare il 3402688397 oppure il 3284885007.