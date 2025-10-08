Domenica a Cosio d’Arroscia la commemorazione di Massimo Carabalona e il “FN509T Free Open Day”

Domenica 12 ottobre, presso il campo di tiro Arroscia Shooting Camp di Cosio d’Arroscia, si terrà una giornata speciale in ricordo di Massimo Carabalona, fondatore della Scuola Italiana Tiro. L’evento sarà non solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione d’incontro per gli appassionati di tiro sportivo. Nel corso della giornata si svolgerà infatti il “FN509T Free Open Day”, un’iniziativa che permetterà ai partecipanti di effettuare una prova gratuita di tiro dinamico e statico utilizzando la semiautomatica americana FN509T, con munizionamento fornito direttamente dall’organizzazione.

L’evento è organizzato dagli istruttori della Scuola Italiana Tiro ed è riservato a chi è in possesso di un regolare porto d’armi in corso di validità. Il campo di tiro, situato all’aperto in una suggestiva radura circondata dal bosco, offre un ambiente ideale per una giornata di sport e passione. Gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento comodo, scarpe chiuse, berretto, occhiali di protezione e cuffie antirumore, oltre a portare con sé una bottiglia d’acqua. Per rimanere aggiornati sulle attività del campo e sui corsi organizzati durante l’anno è possibile seguire la pagina Facebook “Arroscia Shooting Camp”.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’istruttore Marco Buono al numero 335 5763374 (anche WhatsApp).