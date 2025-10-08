Bordighera partecipa al bando regionale "FUNT 2025: Natale in Liguria"

Bordighera partecipa al bando "FUNT 2025: Natale in Liguria" proposto dalla Regione. La Giunta ha, infatti, con una delibera, manifestato la volontà di richiedere l’assegnazione di un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il Turismo 2025.

Individuate le manifestazioni invernali dell’anno 2025 ai fini della richiesta del contributo, da presentare entro il 17 ottobre, ha previsto un progetto: “Luci e colori del Natale", volto ad animare il periodo invernale ispirato alla gioia dei bambini con un percorso luminoso che coniuga le aspettative sia dei grandi che dei piccini, cittadini e turisti.

In prosecuzione dei festeggiamenti che tradizionalmente animano la città, il progetto si compone di un percorso temporale, una serie di eventi nel mese di dicembre che culminerà nella notte di Capodanno con un evento di festeggiamento collettivo centrale, e un percorso fisico, che si sviluppa nei principali punti di interesse, dai giardini di Palazzo del Parco sino al borgo del centro storico per giungere allo storico edificio dell'ex chiesa Anglicana che quest’anno accoglierà innumerevoli eventi natalizi e invernali. Nello specifico, le attività di intrattenimento, spettacolo e animazioni consisteranno in festeggiamenti natalizi, festeggiamenti in piazza di Capodanno, concerto orchestrale del 1° gennaio e allestimenti luminosi per le strade cittadine e i principali luoghi di interesse.

Il percorso degli eventi, secondo il progetto, dovrebbe favorire una fruizione del territorio in chiave di sostenibilità, poiché incoraggerà la scoperta della città e dei suoi elementi identitari senza l’uso dell’auto. L’allestimento degli spazi seguirà, inoltre, criteri legati all’innovazione tecnologica e al servizio dello storytelling del territorio. Per il progetto è stata, infine, prevista una somma pari a 100.000,00 euro di cui 90.000,00 a titolo di compartecipazione comunale, sui capitoli di spesa 2670.20.1 – 2670.20.4 – 2560.11.11 (prenotazioni contabili n. 1350 – 1351-1352), e 10.000,00 euro quale contributo a valore su F.U.N.T. di parte corrente dell’anno 2025.