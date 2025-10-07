Vallecrosia solidale, raccolta di prodotti e alimenti per i bimbi della casa famiglia Pollicino (Foto e video)

Una raccolta di beni di prima necessità, prodotti per l'infanzia e alimenti dedicati ai bambini a favore della casa famiglia Pollicino di Imperia ha preso il via questa mattina nella farmacia Goso a Vallecrosia.

"Insieme per la casa famiglia Pollicino di Imperia" è, infatti, un'iniziativa solidale proposta da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, in collaborazione con la farmacia Goso e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Durante la giornata odierna sarà possibile donare beni di prima necessità, prodotti per l'infanzia e alimenti dedicati ai bambini" - fa sapere Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, presente al banchetto, allestito all'interno della farmacia, insieme a un alpino della sezione di Vallecrosia - "Un'iniziativa per aiutare i piccoli della casa famiglia Pollicino di Imperia".

Si potrà donare anche oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. "Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa solidale questa mattina" - dice Bottiglieri - "Un grazie va, inoltre, a che deciderà di aderire nel pomeriggio, in particolar modo al farmacista Alessandro Goso, che è sempre disponibile ad ospitare questo tipo di iniziative, alla dottoressa Matilde Goso e al marito Giorgio, che mi hanno sostenuto a ripetere l'evento, alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, al dottor Stefano Ferlito e agli alpini di Vallecrosia per la collaborazione".