Sicurezza: il comitato Imprese per Sanremo: “Dopo quello della Federazione Operaia speravamo in un incontro con il sindaco”

Torna al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza urbana. L’associazione “Imprese per Sanremo” prende posizione sulla paventata assenza del sindaco alla prossima assemblea pubblica dedicata al 'degrado e alla sicurezza' della città dei Fiori. Per capire meglio la dinamica, bisogna fare qualche passo indietro. La polemica affonda le radici nell’incontro di una settimana fa alla Federazione Operaia, quando diversi cittadini avevano espresso l’auspicio di un confronto diretto con il primo cittadino. A rappresentare l’amministrazione erano intervenuti l’assessore Ester Moscato e i consiglieri comunali Ferlito e Marvaldi, che avevano raccolto i ringraziamenti dei promotori per la disponibilità al dialogo.

"Proprio le parole dell’assessore Moscato - spiegano da Imprese per Sanremo - avevano lasciato intendere la presenza certa di Mager al successivo appuntamento. Una disponibilità che però, secondo l’associazione, sarebbe venuta meno. Prendiamo atto che il sindaco non parteciperà una decisione che lascia delusi quanti attendevano risposte dirette”.

Dopo l'intervista a 'Morning News' su Canale 5, all’indomani del pestaggio di un 21enne avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre in via Gioberti, l’associazione sottolinea la distanza tra le rassicurazioni istituzionali e la percezione diffusa: “Molti cittadini hanno la sensazione di vivere in una città meno sicura rispetto al passato”. Da qui la decisione di organizzare una 'Passeggiata della sicurezza e della legalità', iniziativa che si svolgerà nelle prossime settimane e di cui verranno comunicate a breve data e orario.

“Il tempo delle parole è finito – affermano i promotori – ora è la comunità che deve tornare protagonista, riappropriandosi degli spazi pubblici con un impegno diretto per la vivibilità e la legalità”.