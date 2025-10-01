Sanremo, sopralluogo in piazza Muccioli: Comune e Polizia Municipale al lavoro per limitare l’accesso dei veicoli

Questa mattina in piazza Muccioli, nel cuore di Sanremo e a pochi metri dal cantiere del nuovo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, si è svolto un sopralluogo congiunto della Polizia Municipale e degli uffici comunali. Presenti per il Comune l’ingegner Rebaudo del servizio viabilità e, per Amaie Energia, l’ingegner Punzo.

La zona, infatti, è da tempo oggetto di preoccupazione per via dell’accesso indiscriminato di mezzi, moto e auto. Oltre a rappresentare un rischio concreto per i pedoni, il via vai di veicoli sta danneggiando anche la pavimentazione storica che caratterizza la piazza, a pochi passi da palazzo Bellevue.

Durante il sopralluogo è emersa la volontà di trovare una soluzione immediata e propedeutica a una sistemazione definitiva dell’area. Comune e Polizia Municipale hanno concordato l’intenzione di limitare l’accesso esclusivamente ai mezzi di Amaie Energia e alle moto per l'accesso al parcheggio, stabilendo però un ingresso da un solo lato, così da ridurre i rischi e tutelare la sicurezza dei cittadini e l’integrità della piazza.

Più volte la piazza, infatti, è diventata luogo di parcheggio selvaggio, sia per moto che per auto. L’obiettivo è quello di restituire decoro e ordine a un punto strategico del centro cittadino, garantendo al tempo stesso le necessità operative dei servizi essenziali.