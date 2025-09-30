Vini in Villa 2025: degustazioni, food e musica a Sanremo nella terza edizione a Villa Ormond (Video)

Torna Vini in Villa a Sanremo: la terza edizione della due giorni dedicata alla degustazione dei vini si conferma appuntamento a Villa Ormond, grazie al patrocinio del Comune e di Confartigianato, che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre.

Diverse novità quest'anno, a cominciare dalla nuova formula di ingresso: abbandonati i gettoni per la degustazione sostituita da un ingresso unico a pagamento, con la formula di 30 euro per la prevendita online e l'acquisto in cassa a 35, che danno accesso alla libera degustazione delle quasi 300 etichette che saranno ospitate nelle sale di Villa Ormond. Prevista ovviamente la divisione in quattro sale, dedicate a vini bianchi, rossi, rosé e bollicine.

Molto importante in tal senso sarà la presenza di sommelier certificati Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), i quali avranno il commpito di servire e favorire la degustazione degli ospiti: una presenza importante, che testimonia la crescente rilevanza dell'iniziativa. Non è un caso infatti che l'obiettivo, dichiarato anche se per ora solo tra i denti, è quello di toccare quota 2000 partecipanti: la prima edizione aveva infatti visto 1400 presenze, mentre nella seconda si era toccato il tetto delle 1600 nonostante l'allerta arancione; se invece, come parrebbe, il meteo di questo fine settimana fosse migliore, le possibilità di toccare quel valore potrebbero concretizzarsi, tenendo anche conto che, parrebbe, potrebbe presenziare anche il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che sarà presente al Casinò cittadino in occasione degli 80 anni di Confartigianato Imperia.

Oltre all'area beverage, previsto anche uno spazio food, con sei proposte del territorio, nello specifico Trattoria del ponte, Tiki, La gang del panino, U cian, #Pinsa e Dolci tentazioni. Senza dimenticare poi la musica, con due esibizioni live in serata da parte di due gruppi locali: New vibes trio che si esibiranno sabato 4 e Just in trio che accompagneranno le degustazioni di domenica 5. L'accesso all'area del food sarà gratuita, mentre per le degustazioni sarà necessario aver pafgato la quota.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 4 ottobre in Villa Ormond alle ore 17 con proseguimento fino a mezzanotte, mentre il giorno successivo l'apertura degli spazi sarà alle ore 12, sempre fino alla mezzanotte. E nella serata di sabato è previsto anche un after party con dj set di Dj Semex, per il quale è prevista una quota di ingresso di 20 euro (10 se si è già acquistato l'ingresso per la degustazione).

"Quest'anno per la prima volta abbiamo anche un Wine partner - dichiara Marco Gallo di Decantico - che è Bersano, che sarà il fornitore delle bottiglie per gli eventi collaterali. Parliamo di una manifestazione che si consacra a Sanremo con diverse novità e due giorni di cultura enogastronimica e non solo, in un evento divulgativo e culturale che apre le porte sia agli appassionati di vini che ai professionisti del settore, grazie anche alla presenza della Fisar. Abbiamo anche deciso di allargare il bacino di pubblicità per allargare l'evento, che è stato molto apprezzato da chi è venuto, permettendo anche di crescere"

L'acquisto è possibile già online tramite il sito di Vini in Villa o inquadrando i Qr code dei manifesti presenti in città.