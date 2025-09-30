Confindustria Imperia e Italy-America Chamber of Commerce Southeast insieme per le imprese: focus sulle opportunità del mercato della Florida e del Sud-Est USA

Confindustria Imperia, in collaborazione con la Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE), organizza un incontro dedicato alle imprese interessate a esplorare le opportunità offerte dal mercato della Florida e del Sud-Est degli Stati Uniti.

L’appuntamento è fissato per giovedì 3 ottobre 2025, alle ore 16:00, presso il Salone riunioni del Polo Tecnologico di Imperia (Via Delbecchi 22).

L’incontro sarà l’occasione per approfondire:

i principali settori economici della Florida e la presenza delle imprese italiane;

le opportunità per gli operatori dei settori turistico, nautico, agroalimentare e della ristorazione italiana;

gli eventi commerciali organizzati dalla IACCSE;

il servizio Italian Lab, dedicato alla domiciliazione e incubazione d’impresa a Miami.

A chiudere i lavori sarà Davide Elli, Condirettore Generale e Responsabile Investment Center di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, con un intervento dedicato al ruolo della finanza e degli investimenti nei processi di internazionalizzazione verso il mercato statunitense.

“Confindustria Imperia continua a mettere al centro l’apertura internazionale come leva strategica di crescita per le nostre imprese. Il mercato della Florida e del Sud-Est USA rappresenta un’area in forte espansione, ricca di opportunità per chi sa innovare e valorizzare il Made in Italy. Anche il comparto turistico può trovare in questo scenario nuove possibilità di dialogo e collaborazione con operatori americani, creando sinergie capaci di rafforzare l’attrattività del nostro territorio. Con questo incontro vogliamo offrire strumenti concreti e contatti qualificati per accompagnare le aziende del nostro territorio in percorsi di internazionalizzazione solidi e strutturati” – dichiara Luciano Tesorini, Presidente di Confindustria Imperia. A chiudere i lavori sarà Davide Elli, Condirettore Generale e Responsabile Investment Center di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, con una view sul mercato statunitense e sul tema dei dazi.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma scrivendo a info@confindustria.imperia.it