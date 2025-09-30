Ventimiglia, maxi controllo interforze: un arresto per spaccio e sequestri di droga in centro città

Proseguono a Ventimiglia i controlli interforze straordinari coordinati dalla Polizia di Stato, finalizzati alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti e alla tutela della sicurezza pubblica. L’operazione, svolta nel pomeriggio e nella serata di ieri, ha coinvolto personale delle Volanti, della polizia giudiziaria, amministrativa e scientifica del Commissariato di P.S., con il supporto delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Nel mirino le aree più sensibili della città, tra cui il centro storico di Ventimiglia Alta, Piazza Costituente, la stazione ferroviaria e Vallecrosia, monitorate con l’impiego del cane antidroga Hura. L’attività ha portato a 72 identificazioni, tra cui 15 cittadini extracomunitari e 19 soggetti con precedenti. Controllati anche 19 veicoli e 5 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati: uno per vetrofania irregolare e mancata esposizione della tabella Tulps, l’altro per assenza della SCIA.

Durante i controlli nei giardini pubblici Tommaso Reggio, un giovane extracomunitario è stato segnalato per uso personale di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 2,34 grammi di hashish. Nella stessa area, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 4,92 grammi di hashish e 1,01 grammi di marijuana, confermando la presenza di attività di spaccio.

L’operazione ha portato anche all’arresto di un pregiudicato locale per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati 60,63 grammi di cocaina, oggetto di un comunicato dedicato. Complessivamente, la droga sequestrata ammonta a 60,63 grammi di cocaina e 8,27 grammi di cannabinoidi.

L’intervento si inserisce nelle direttive impartite dal Questore di Imperia e conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nella prevenzione dei reati.