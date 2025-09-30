Ventimiglia, blitz antidroga nella città di confine: arrestato uomo con oltre 60 grammi di cocaina in casa

Un’operazione della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia ha portato ieri mattina all’arresto di un uomo sorpreso con un’ingente quantità di cocaina nascosta all’interno della propria abitazione. Gli agenti, che da tempo monitoravano i movimenti del sospettato grazie a fonti informative qualificate, hanno fatto irruzione nell’appartamento effettuando una perquisizione. Durante il controllo, nel soggiorno è stata rinvenuta una cassetta metallica chiusa a chiave, custodita all’interno di un mobile in legno.

Di fronte alle domande degli investigatori, l’uomo ha fornito risposte evasive e si è rifiutato di aprire il contenitore. Una reticenza che ha rafforzato i sospetti degli operatori di polizia, subito confermati: all’interno della cassetta, infatti, sono stati trovati un involucro in plastica contenente 60,63 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza e 108 bustine in plastica, pronte per il confezionamento delle dosi. Il materiale sequestrato non ha lasciato dubbi sul ruolo dell’uomo, arrestato in flagranza e condotto in Commissariato per gli adempimenti di legge. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Sanremo.

Secondo le stime, sul mercato illegale un grammo di cocaina di qualità medio-alta può raggiungere il valore di circa 80 euro. La droga sequestrata avrebbe dunque fruttato diverse migliaia di euro, denaro destinato ad alimentare i circuiti criminali che gestiscono la produzione, il trasporto e la distribuzione dello stupefacente. L’operazione, sottolinea la Polizia di Stato, ha interrotto un’attività di spaccio potenzialmente pericolosa per la comunità, soprattutto per i più giovani, considerati bersagli particolarmente vulnerabili del mercato della droga.