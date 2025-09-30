Sanremo, uomo cade su vetri in un cantiere in frazione Gozo: trasferito al Santa Corona in codice rosso

Grave incidente questa mattina a Sanremo, in strada Gozo Superiore. Poco dopo le 10 un uomo di 54 anni è rimasto ferito cadendo sopra dei vetri all’interno di un cantiere.

Le ferite riportate sono apparse subito molto serie: soccorso dal personale sanitario, l’uomo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Borea” in codice rosso. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento al policlinico Santa Corona di Pietra Ligure, dove sarà seguito per la gravità delle lesioni.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.