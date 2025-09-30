Le forze dell'ordine intensificano i controlli nel centro storico di Sanremo: spaccio in una abitazione ad uso turistico

Nuovo servizio straordinario di controllo del territorio della Questura a Sanremo, a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. L’attività, che ha interessato le zone di piazza San Siro, via Martiri, corso Garibaldi, piazza Colombo e le aree limitrofe, ha avuto l’obiettivo di prevenire episodi illegali e garantire la sicurezza dei cittadini. Sul campo sono stati impegnati agenti del Commissariato di Sanremo, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Durante i controlli sono state verificate tre attività commerciali e identificate 64 persone, 12 delle quali già note alle forze dell’ordine. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione della zona Pigna, dimora di un pregiudicato, dove è stato rintracciato un 24enne straniero privo di documenti. L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione della normativa sugli stranieri. Un altro straniero di 53 anni è stato invece denunciato perché riconosciuto come autore di alcuni furti commessi recentemente in centro città.

Il servizio straordinario ha inoltre portato alla scoperta di un’attività di spaccio in un appartamento ad uso turistico. Due uomini, sorpresi a tentare di disfarsi della droga gettandola dalla finestra del bagno, sono stati bloccati dalla Polizia. Gli agenti sono riusciti a recuperare circa 30 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. I due sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesa del processo per direttissima, celebrato venerdì mattina al Tribunale di Imperia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno degli spacciatori e l’obbligo di firma per l’altro, trovato anche in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale, con conseguente segnalazione alla Prefettura.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine al presidio delle zone sensibili della città, nell’ottica di un rafforzamento delle misure di sicurezza e contrasto alla criminalità.