Inseguimento ad alta tensione a Ventimiglia: arrestato al confine con la Francia latitante ricercato per maltrattamenti in famiglia

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, un inseguimento lungo le strade di confine con la Francia si è concluso con l’arresto di un cittadino italiano ricercato per gravi episodi di maltrattamenti in famiglia. L’operazione è scattata dopo una segnalazione dei Carabinieri di Paderno Dugnano (MI), che hanno allertato il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia sulla possibile presenza del fuggitivo in zona. La sala operativa della Polizia di frontiera ha quindi attivato un piano d’intervento d’emergenza, schierando pattuglie nei principali valichi, da San Ludovico a San Luigi, per impedire ogni via di fuga.

Determinante l’azione della pattuglia in servizio nei pressi della frazione Latte, che ha intercettato un’auto corrispondente alla descrizione. Alla vista degli agenti, il conducente ha tentato la fuga, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità. Dopo alcuni chilometri, grazie anche al supporto di un’altra vettura di servizio, il mezzo è stato bloccato. Nemmeno di fronte alle auto della Polizia l’uomo si è arreso: nel tentativo di retromarcia ha quasi investito un agente, che è stato fortunatamente solo sfiorato a un braccio. L’intervento deciso delle forze dell’ordine ha permesso di immobilizzare e ammanettare il sospettato nonostante la sua resistenza.

Le verifiche nelle banche dati hanno confermato l’identità: si trattava del ricercato segnalato, destinatario di una misura cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia. L’uomo e il veicolo sono stati perquisiti con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza; ultimate le formalità, il latitante è stato trasferito presso il carcere di Sanremo. Grazie al coordinamento tra il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia e la sala operativa del Settore Frontiera, il confine è stato “sigillato” in maniera capillare, permettendo di mettere fine alla fuga del ricercato.