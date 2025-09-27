Pietrabruna conferisce la Cittadinanza Onoraria a Domenico Gatti: “Testimone di coraggio e legalità”

Sabato 27 settembre, in una splendida giornata di sole e nella cornice di Piazza della Repubblica di Pietrabruna, si è tenuta la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Domenico Gatti, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato a riposo, già insignito della Medaglia d’Oro alle Vittime del Terrorismo dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.



Il Consiglio Comunale cittadino ha voluto conferire a Gatti la cittadinanza onoraria “in segno di profonda stima e riconoscenza per il sacrificio e l’alto valore morale della sua testimonianza, a seguito del tragico attentato terroristico di Genova del 17 giugno 1979”. Con questo atto solenne, la comunità di Pietrabruna accoglie tra i suoi cittadini onorari Domenico Gatti, testimoniando gratitudine e orgoglio.



Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui Luca Lombardi, Assessore della Regione Liguria, e il Questore, che ha rivolto parole profonde e commoventi. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, numerosi sindaci e rappresentanti dei comuni limitrofi, nonché i rappresentanti delle associazioni e tanti cittadini, che hanno reso l’evento un momento di grande valore civile e morale per l’intera comunità.



Il Sindaco Massimo Rosso, il Presidente del Consiglio Comunale Pierbattista Belotti e l’Amministrazione comunale rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, sottolineando come questa giornata abbia rappresentato un’occasione per celebrare valori di legalità, coraggio e dedizione al bene comune, incarnati dall’esempio di Domenico Gatti.



