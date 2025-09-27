Badalucco, mensa scolastica esternalizzata: atto di indirizzo per l’anno 2025/2026 e adeguamento delle tariffe

Il Comune di Badalucco ha deciso di affidare a una ditta specializzata la gestione della mensa scolastica comunale per l’anno 2025/2026. La Giunta, riunitasi il 21 agosto, ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo che stabilisce l’esternalizzazione del servizio, finora svolto direttamente dall’ente con proprio personale. La decisione si è resa necessaria dopo le dimissioni della cuoca comunale, effettive dal 1° settembre scorso, che avrebbero reso difficile garantire continuità al servizio. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno attivare la nuova modalità in via sperimentale per il prossimo anno scolastico, valutando che la sostituzione del personale interno in caso di assenze era diventata problematica.

La ditta incaricata dovrà occuparsi dell’intera gestione: dall’acquisto delle derrate alimentari alla preparazione e cottura dei pasti nella cucina scolastica, fino alla distribuzione agli alunni, alla pulizia e alla sanificazione dei locali e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio sarà erogato secondo menù approvati dall’ASL 1 Imperiese e dovrà mantenere standard qualitativi elevati, con l’inserimento di alimenti biologici e prodotti DOP, DOC e IGP, nel rispetto delle linee guida nazionali e dei Criteri Ambientali Minimi.

L’affidatario dovrà inoltre garantire il servizio con proprio personale, preferibilmente residente a Badalucco o nei comuni limitrofi. La responsabilità dell’intero processo è stata assegnata alla responsabile dell’Area Socio-Educativa, incaricata di seguire tutti gli adempimenti legati alla procedura. Consapevole che l’esternalizzazione comporterà un aumento dei costi, la Giunta ha già previsto un adeguamento delle tariffe per il bilancio di previsione 2026. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per garantire la regolare partenza del servizio con l’inizio dell’anno scolastico.