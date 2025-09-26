Ventimiglia: il PD porta in Consiglio una mozione sull’elioterapia: "Una giunta che sembra ancora in vacanza"

È stata depositata una mozione urgente dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico in merito alla possibilità di prolungare le attività di elioterapia sulle spiagge libere attrezzate (SLA). La questione nasce dalle richieste avanzate da alcuni gestori, preoccupati dai tempi ristretti per la presentazione della documentazione necessaria ai vari enti sovracomunali.

Secondo il PD, l’amministrazione guidata dal sindaco Di Muro non avrebbe ancora dato risposte concrete, mantenendo un atteggiamento definito dai consiglieri “da giunta chiusa per ferie”.

La proposta dei democratici punta a favorire il prolungamento della stagione balneare, offrendo continuità ai servizi per i cittadini e alle attività degli operatori. “Ci auguriamo – sottolineano i firmatari della mozione, i consiglieri Vera Nesci e Alessandro Leuzzi – che in consiglio comunale il voto sia unanime. Diversamente, sarà inevitabile evidenziare una frattura tra i partiti di maggioranza su un tema già oggetto di contrasti negli ultimi tempi”.

L’appuntamento è fissato per il Consiglio Comunale del 30 settembre, occasione in cui la mozione verrà discussa e votata.