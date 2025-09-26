Sanremo apre le porte alla cultura con le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 27 e domenica 28 settembre Sanremo diventa protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio, la grande festa della cultura promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, coordinata in Italia dal Ministero della Cultura.

Musei, ville storiche e spazi culturali accoglieranno cittadini e visitatori con un programma ricco di visite guidate, concerti, incontri e attività pensate per tutte le età.

«Partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio significa vivere il nostro patrimonio culturale, raccontarlo e trasmetterlo alle nuove generazioni – dichiarano il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore alla cultura Enza Dedali –. Un ringraziamento speciale agli uffici comunali e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’iniziativa dell’archeopedalata, che unisce storia, natura e movimento».

Venerdì 26 settembre, ore 17-21 – Museo Civico di Palazzo Nota Una notte al museo: ingresso gratuito per i giovani dai 14 ai 27 anni con visite guidate, laboratori interattivi, giochi, momenti di socialità ed esperimenti artistico-culturali. La serata si chiude con Silent Disco e dj set. Tra gli ospiti: Marko Kurtinovic, Feet Dj, Delu, One Sick, JLosco, 17Kevin, MiddleOne e i ragazzi del Tavolo Giovani, protagonisti anche con performance freestyle.



Sabato 27 settembre: musei, musica e convivialità ed un ricordo di Libereso

Museo Civico (ore 10 e 11) : visite guidate alla sezione archeologica e alla Sala Rubino , dedicata all’eclettico artista Antonio Rubino, con l’eccezionale esposizione di alcune sue opere grafiche e letterarie normalmente non visibili al pubblico. Approfondimento anche sul critico Renzo Laurano e la canzone d’autore.

: visite guidate alla sezione archeologica e alla dedicata all’eclettico artista Antonio Rubino, con l’eccezionale esposizione di alcune sue opere grafiche e letterarie normalmente non visibili al pubblico. Approfondimento anche sul critico Renzo Laurano e la canzone d’autore. Giardino di Villa Angerer (ore 12) : concerto delle Tre Chitarre Romantiche .

: concerto delle . Villa Angerer (ore 15.30 e 16.30) : visite guidate con il dott. Marco Macchi (COOP Arcadia). Accredito gratuito qui.

: visite guidate con il dott. Marco Macchi (COOP Arcadia). Accredito gratuito qui. Coldirodi – Sala matrimoni Pinacoteca (ore 16) : presentazione della tesi di Guglielmo Maria Cattaneo dedicata alla valorizzazione degli spazi verdi della Pinacoteca Rambaldi.

: presentazione della tesi di dedicata alla valorizzazione degli spazi verdi della Pinacoteca Rambaldi. Coldirodi – Giardino di Villa Luca (ore 17.30): incontro conviviale “Aromatiche… da bere” con Ottavia Castellaro e riflessioni sul libro di Libereso Guglielmi Ricette per ogni stagione, con Tanya e Barry Guglielmi. Conduce Claudio Porchia.

Domenica 28 settembre: l’archeopedalata e un incontro in piazza

Ciclovia “Riviera dei Fiori” (ore 9.30-12.30): Archeopedalata tra i principali siti archeologici del territorio (Villa romana della Foce, Pian di Nave, Villa romana di Bussana, Promontorio e Grotta dell’Arma). Prenotazioni: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it