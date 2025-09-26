"Il Rossese, il Vermentino e altri vini del Ponente": conferenza con Alessandro Carassale a Isolabona (Foto)

Il Rossese, il Vermentino e altri vini del Ponente al centro della conferenza prevista domenica 28 settembre alle 17 alla biblioteca F. Peitavino a Isolabona.

Si parlerà della storia, delle caratteristiche e dei valori identitari dei vini del ponente con Alessandro Carassale, presidente del centro internazionale di studi per la storia del vino e della vite. Per l'occasione vi sarà anche una degustazione.

L'evento sarà organizzato dai viticoltori ponentini, storici ed emergenti con il patrocinio del comune di Isolabona.