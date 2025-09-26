Ultimo giorno di lavoro per l’infermiera Gilda Lanza: da domani pensione dopo 38 anni di servizio

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro per l’infermiera Gilda Lanza, che da domani potrà godersi la meritata pensione dopo 38 anni di servizio all’interno dell’ASL 1 Imperiese.

La sua lunga carriera ha preso avvio nel reparto SPDC di Bordighera, dove ha mosso i primi passi nella professione infermieristica. Successivamente ha prestato servizio nel reparto di chirurgia, sempre a Bordighera, per poi continuare la sua attività nei vari ambulatori territoriali dell’ASL 1, dislocati tra Ventimiglia e Bordighera.

Stimata e apprezzata da colleghi e pazienti, Gilda Lanza lascia un ricordo di professionalità, dedizione e umanità che hanno contraddistinto il suo lavoro quotidiano.

Con l’inizio di una nuova fase della vita, l’ASL 1 e chi ha avuto modo di collaborare con lei le rivolgono un sentito grazie per l’impegno e la passione dimostrata in questi anni e un affettuoso augurio per il futuro.