Torna 'Bordighera Dog Show', Mondini: "L'obiettivo della manifestazione è fare cultura cinofila e beneficienza" (Foto)

"Se è vero che il comune di Bordighera ci ha generosamente elargito una somma pari a 800 euro, che non sono affatto pochi, più un validissimo aiuto per la logistica, è pur vero che questa somma non copre affatto tutte le spese perché il Bordighera Dog Show, fra l'acquisto dei premi, la pubblicità, il materiale tipografico, la realizzazione grafica, le affissioni, il contributo alla Protezione civile e un rapporto di collaborazione occasionale, che poco incide, però, costa più di tre volte tanto" - specifica Alessandra Cinzia Mondini, presidente dell'associazione culturale Onlus «La Decima Musa» parlando del Bordighera Dog Show in programma domenica 5 ottobre dalle 10:30 alle 18:30.

"Dobbiamo ringraziare la generosa partecipazione degli sponsor, grandi e piccoli, che troverete sul dépliant, se la manifestazione è cresciuta nel tempo e continua a crescere bene" - sottolinea Mondini - "Inoltre, tutto il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore è a titolo assolutamente gratuito. Vale a dire nemmeno un caffè o un rimborso benzina, perché poi, tutti i proventi della manifestazione, tolte le spese appunto, andranno in beneficenza a favore dei cani e anche dei gatti meno fortunati o a favore di enti e istituzioni che con noi collaborano proprio per il benessere dei trovatelli oppure, come accaduto tempo fa, a favore delle Ambulanze Veterinarie che svolgono sul territorio un lavoro egregio".

"Quanto alla manifestazione, non si limita ad accogliere un gruppo di cani e proprietari che faranno una piccola sfilata ma il Bordighera Dog Show è una manifestazione il cui obiettivo è fare cultura cinofila, oltre alla beneficenza e ad aiutare le persone ad avere rispetto dell’alterità animale" - mette in risalto Mondini - "Per tornare al programma della manifestazione, le persone oltre a sfilare con il proprio cane hanno la possibilità di sperimentare la Ludo Agility®. Quest’anno in programma avremo anche le Puppy Class, un percorso per cuccioli guidato da un’educatrice cinofila. Inoltre, tra gli eventi collaterali, ogni anno diversi, interessanti e con la partecipazione di ospiti di tutto riguardo, quest'anno possiamo annoverare la Squadra Cinofili della Guardia di Finanza - Compagnia di Ventimiglia".

"Si tratta, quindi, una manifestazione all’interno della quale si parlerà di benessere animale,’ di educazione cinofila, di adozioni responsabili e lotta all'abbandono con il presidente dell'ENPA Stefano Modena e ci saranno stand espositori lungo il campo, tra cui i Lions, gli esperti di AMA Accademia Massaggio Animale e tanto altro" - svela Mondini - "Per i golosi vi sarà anche un punto ristoro pronto ad offrire cose buone durante tutta la giornata. Se potranno, saremo lieti di ricevere un saluto del sindaco Ingenito che ha sempre appoggiato e sostenuto l'evento con entusiasmo e del consigliere regionale Sorriento che molto si è impegnato per supportare questo evento. Il Bordighera Dog Show non è soltanto una piccola sfilata o un raduno fra Bobby, Fido e Fuffi, ma è un impegno che vuole diventare sempre più importante, sempre più grande, sempre più attento alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe, che meritano attenzioni, rispetto e tanto affetto, lo stesso che loro sono pronti a dare a noi in misura assai maggiore".