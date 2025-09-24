Dolceacqua, si rompe la conduttura del gas: attivata una procedura di sicurezza

Continuano i disagi a Dolceacqua iniziati ieri sera in seguito alla rottura di una conduttura del gas. La società Liguria Gas ha, però, disposto l’attivazione di una procedura di sicurezza, in vista della riapertura della linea e della verifica del suo stato, che prevede la chiusura di tutti i contatori del gas presenti sul territorio comunale, sia abitazioni private che attività commerciali.