Dolceacqua, si rompe la conduttura del gas: attivata una procedura di sicurezza

Continuano i disagi a Dolceacqua iniziati ieri sera in seguito alla rottura di una conduttura del gas. La società Liguria Gas ha, però, disposto l’attivazione di una procedura di sicurezza, in vista della riapertura della linea e della verifica del suo stato, che prevede la chiusura di tutti i contatori del gas presenti sul territorio comunale, sia abitazioni private che attività commerciali.
"Da questo momento i tecnici incaricati procederanno alla chiusura dei contatori" - fanno sapere dal Comune - "Solo al termine delle verifiche sarà possibile procedere alla riapertura, seguendo le istruzioni che verranno fornite".
"Al momento non è stato comunicato un tempo preciso per la conclusione delle operazioni" - dicono da Comune - "È comunque certo che la riapertura non avverrà prima di questa sera, sempre che non si verifichino ulteriori problemi".