Dolceacqua, rottura della conduttura del gas: servizio ripristinato

Ripristinato il servizio di erogazione del gas a Dolceacqua. Dopo 36 ore dalla rottura di una conduttura del gas durante i lavori di posa della nuova linea elettrica, è tornata, infatti, attiva la distribuzione del gas nel Borgo dei Doria, grazie alla realizzazione di un by-pass provvisorio in attesa della sistemazione definitiva prevista nei prossimi giorni.

Nonostante i tecnici si siano messi subito al lavoro per ripristinare il danno, i contattori sono stati chiusi fino a oggi per consentirne la riparazione. Contestualmente, nel primo pomeriggio, è stata ripristinata anche la linea della fibra ottica, che, durante i lavori, era stata danneggiata causando conseguenti problemi sia alla rete telefonica che alla connessione internet in tutto il paese.

L’Amministrazione comunale, formata da sindaco, assessori e consiglieri, si è da subito attivata per individuare soluzioni immediate, collaborando con Liguria Gas, proprietaria della linea, per accelerare le procedure di ripristino. "Il servizio di erogazione del gas è stato finalmente ripristinato" - comunicano dal Comune - "Siamo dispiaciuti per i disagi arrecati e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante l’intervento".

Dopo giorni di disagi la situazione finalmente può tornare alla normalità. La popolazione ha, infatti, dovuto affrontare non solo l’impossibilità di cucinare e utilizzare l’acqua calda ma anche notevoli disservizi e, soprattutto, un danno economico per le numerose attività commerciali del paese. Come già anticipato dal Sindaco, sarà valutata la possibilità di un’eventuale richiesta di risarcimento danni.