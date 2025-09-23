Dolceacqua, si rompe la conduttura del gas: servizio interrotto in tutto il paese

Si rompe la conduttura del gas è così il servizio viene interrotto in tutto il paese . E' successo in serata a Dolceacqua.

Durante i lavori eseguiti da Enel si è, infatti, verificata la rottura di una conduttura del gas che ha creato, di conseguenza, disagi ai cittadini, rimasti senza il servizio proprio durante l'orario di cena, e a chi transita lungo la strada provinciale visto che è stata chiusa al transito per motivi di sicurezza. Si è, così, creata una lunga coda tra Camporosso e Dolceacqua.