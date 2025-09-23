Dolceacqua, si rompe la conduttura del gas: servizio interrotto in tutto il paese

Si rompe la conduttura del gas è così il servizio viene interrotto in tutto il paese. E' successo in serata a Dolceacqua.
Durante i lavori eseguiti da Enel si è, infatti, verificata la rottura di una conduttura del gas che ha creato, di conseguenza, disagi ai cittadini, rimasti senza il servizio proprio durante l'orario di cena, e a chi transita lungo la strada provinciale visto che è stata chiusa al transito per motivi di sicurezza. Si è, così, creata una lunga coda tra Camporosso e Dolceacqua.
I tecnici si sono messi subito al lavoro per ripristinare il danno. Il servizio dovrebbe essere, secondo le previsioni, ristabilito in tarda notte. "Raccomandiamo a tutti di verificare che in casa siano chiusi i rubinetti del gas: è fondamentale per evitare gravi conseguenze al momento della riattivazione" - avvisano dal Comune - "Ci scusiamo per il disagio".
La strada provinciale, invece, dopo più di un'ora di chiusura al transito è stata riaperta ma si procede a passo d’uomo. "Si invita alla massima prudenza nella circolazione" - raccomandano dal Comune.