Dolceacqua, rottura della conduttura del gas: riscontrate ulteriori perdite

Riscontrate ulteriori perdite a Dolceacqua. Continuano i disagi nel Borgo dei Doria iniziati ieri sera in seguito alla rottura di una conduttura del gas, che non è stata, quindi, ancora completamente riparata.

"La ditta incaricata interverrà domani mattina predisponendo una tratta alternativa (by-pass) per ripristinare la fornitura, in attesa della riparazione definitiva" - fanno sapere dal Comune - "Durante i lavori è stata danneggiata anche la fibra ottica, con conseguenti problemi sia alla rete telefonica che alla connessione internet".

"Al momento non è possibile fornire tempistiche precise per il completo ripristino" - viene sottolineato dal Comune che si sta adoperando, nelle sedi opportune, per verificare la possibilità di indennizzi per le attività commerciali che stanno avendo un danno economico.