Nizza ospita il lancio ufficiale di PAYSAGE+ Aimable, il nuovo progetto transfrontaliero per un turismo lento e sostenibile

Il 3 ottobre 2025 il Parc Phoenix di Nizza sarà il palcoscenico del lancio ufficiale di PAYSAGE+ Aimable, un progetto innovativo che unisce Italia e Francia nella promozione di un turismo lento, consapevole e orientato al benessere delle persone e alla valorizzazione del paesaggio transfrontaliero. L’iniziativa, sostenuta dal programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027 (PITER+ "PAYSAGE+"), nasce con l’obiettivo di trasformare la ricchezza naturale e culturale delle regioni coinvolte in esperienze turistiche autentiche: dalla natura all’outdoor, dal wellness all’enogastronomia, fino alle attività per famiglie e all’accessibilità. “Vogliamo creare un prodotto turistico sostenibile e condiviso, capace di raccontare i territori attraverso esperienze memorabili, con il benessere al centro” spiegano i promotori.

Il progetto coinvolge dieci partner strategici provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalle Alpes-Maritime, a dimostrazione di una forte volontà di cooperazione tra Italia e Francia. A guidare il partenariato è l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, affiancato da istituzioni, camere di commercio e agenzie del turismo locali: Provincia di Cuneo, ATL del Cuneese, Regione Liguria, Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, Métropole Nice Côte d’Azur, CCI Nice Côte d’Azur e altre realtà chiave del settore.

Il calendario del 3 ottobre prevede appuntamenti dedicati a operatori turistici, istituzioni e pubblico, tutti gratuiti ma su registrazione obbligatoria.

- 08:30 – 17:30 | Atelier partecipativo per operatori turistici

“Packager un produit touristique, toutes les clefs”, organizzato da CCI Nice Côte d’Azur e Chambre de Métiers PACA, offrirà agli operatori gli strumenti per creare pacchetti turistici innovativi e transfrontalieri.

- 11:30 – 13:00 | Presentazione ufficiale del progetto

Un momento istituzionale aperto anche al pubblico per illustrare obiettivi, azioni già intraprese e prospettive future.

- 13:00 | Brindisi e light lunch

Un’occasione conviviale per favorire il networking tra partner, istituzioni e operatori.

- 15:00 – 17:00 | Attività outdoor e benessere

Sessioni gratuite all’aperto, dedicate a natura e relax, per vivere in prima persona i valori del progetto.

Il lancio di PAYSAGE+ Aimable non sarà una semplice presentazione istituzionale, ma un vero e proprio evento esperienziale: un’opportunità per incontrare operatori economici, amministratori e cittadini, scoprire le bellezze del paesaggio transfrontaliero e immergersi nelle atmosfere di un turismo che mette al centro sostenibilità, benessere e comunità. Con questo progetto, Italia e Francia lanciano una sfida comune: trasformare il paesaggio e il patrimonio condiviso in un motore di sviluppo turistico innovativo e responsabile.