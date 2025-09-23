 / Eventi

Bordighera: modifiche alla viabilità per la corsa podistica del 27 settembre

Dalle 9.30 alle 12.00 chiusure e regolazioni del traffico lungo il percorso della manifestazione non competitiva organizzata dalla Polisportiva Fondazione A.T.M.

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla società “Polisportiva Fondazione A.T.M. – sezione podismo”, sono stati disposti i seguenti provvedimenti.

Sabato 27 settembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 12.00:

  • la chiusura al transito di Via Coggiola e Via Vittorio Veneto, per il tempo necessario al passaggio dei podisti;
  •  la chiusura al transito regolamentato da Agenti di Polizia Locale, ogni qualvolta sarà necessario per il passaggio dei podisti all’intersezione con Via Romana-Via Coggiola; Via Vittorio Veneto-Via Vittorio Emanuele; Via Arziglia-Via S. Ampelio.

La manifestazione si svilupperà sul seguente percorso: Via Selvadolce, Via Coggiola, Via Romana, Via Vittorio Veneto, Via Noaro, Lungomare Argentina, Via Stella Maris, Via dei Colli, Via Selvadolce.

