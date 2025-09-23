Bordighera: modifiche alla viabilità per la corsa podistica del 27 settembre

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla società “Polisportiva Fondazione A.T.M. – sezione podismo”, sono stati disposti i seguenti provvedimenti.
Sabato 27 settembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 12.00:
- la chiusura al transito di Via Coggiola e Via Vittorio Veneto, per il tempo necessario al passaggio dei podisti;
- la chiusura al transito regolamentato da Agenti di Polizia Locale, ogni qualvolta sarà necessario per il passaggio dei podisti all’intersezione con Via Romana-Via Coggiola; Via Vittorio Veneto-Via Vittorio Emanuele; Via Arziglia-Via S. Ampelio.
La manifestazione si svilupperà sul seguente percorso: Via Selvadolce, Via Coggiola, Via Romana, Via Vittorio Veneto, Via Noaro, Lungomare Argentina, Via Stella Maris, Via dei Colli, Via Selvadolce.