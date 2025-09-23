Ventimiglia, la Corporazione Intemelia de li Mercanti Erranti in trasferta a Cocconato d'Asti (Foto)

La Corporazione Intemelia de li Mercanti Erranti di Ventimiglia in trasferta a Cocconato d'Asti.

Lo scorso fine settimana, la Corporazione Intemelia de li Mercanti Erranti ha, infatti, intrapreso un affascinante “Cammino nella Storia” nel cuore del Piemonte, precisamente a Cocconato d'Asti. Nel suggestivo contesto di una fiera medievale, i membri della corporazione guidati da Piero Fusco, Antonella Didonè e Cosimo Buccoliero hanno creato un'atmosfera incantevole riportando in vita antichi mestieri, giochi medievali e tradizioni che affondano le radici nella storia.

"La magia della fiera medievale di Cocconato d'Asti ha offerto una vetrina perfetta per l'espressione delle arti e dei mestieri che hanno caratterizzato il passato" - fa sapere Piero Fusco - "I visitatori sono stati accolti da banchi variopinti, ognuno dedicato a un mestiere antico: dallo speziale che mescolava erbe e profumi, al correggiaio che lavorava il cuoio con maestria. Non mancavano figure come l'alchimista, il borsaio, il tessitore, l'ebanista/armoraro, e infine l'erborista/fioraio, che con passione hanno mostrato la loro abilità e creatività attraverso gli oggetti esposti".

"Oggetti realizzati a mano e storie da raccontare: ogni mestiere era rappresentato da oggetti unici e meticolosamente realizzati a mano, veri e propri pezzi di storia. Ogni oggetto esprimeva una narrazione di passione, dedizione e cultura, contribuendo a rendere la fiera un'esperienza coinvolgente e immersiva per tutti i partecipanti" - racconta - "Un viaggio nei sapori locali di Cocconato con taverne e osterie allestite dai borghigiani, che offrivano ai visitatori il meglio della gastronomia locale. Deliziosi piatti tipici erano accompagnati da vino di ottima qualità, permettendo a tutti di assaporare la tradizione culinaria piemontese. La combinazione di buon cibo e ottimo vino ha reso ogni pasto un momento di convivialità, unendo le persone in un’atmosfera di festa e condivisione".

A completare il quadro magico della fiera musici, giocolieri, mangiafuoco e la falconeria hanno infuso energia e vivacità tra le vie affollate. Le melodie dei musicisti si mescolavano alle risate e agli applausi del pubblico creando un'atmosfera festosa e vivace. Questi artisti, con le loro performance, hanno reso l’esperienza ancora più memorabile, invitando grandi e piccini a lasciarsi trasportare dall’incanto medievale. "La partecipazione della Corporazione Intemelia de li Mercanti Erranti a Cocconato è stata un vero successo, un'opportunità per celebrare la storia e l'artigianato locale" - commenta - "Grazie a questa esperienza, il pubblico ha potuto immergersi in un passato ricco di tradizioni, tutti uniti dalla bellezza dei mestieri antichi e dei giochi di una volta".