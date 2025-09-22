Al via la prima Rassegna teatrale “Tre Caravelle”: cinque compagnie in scena per il Premio FITA Liguria 2025

Prende il via, venerdì 26 ottobre, la prima edizione della Rassegna teatrale dedicata al Premio Fita Liguria Tre Caravelle: concorso regionale istituito da Fita Liguria dedicato a tutte le compagnie iscritte regolarmente alla Fita e aventi sede sul territorio regionale, giunto ormai alla nona edizione, che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 20 iscritti.

"A differenza delle precedenti edizioni - si spiega nel comunicato - nelle quali era prevista la visione dal vivo degli spettacoli finalisti da parte di una giuria itinerante, l'edizione 2025 cambia forma e porta tutti i finalisti su un unico palcoscenico: quello del CineTeatro Don Bosco di Varazze.

Il lavoro dei giurati è stato particolarmente difficile visto il gran numero di iscritti e l'elevata qualità degli spettacoli proposti. Dopo un'attenta selezione ecco come sarà composto il cartellone della prima edizione della rassegna dedicata al Premio Fita Liguria “Tre Caravelle” 2025. Cinque spettacoli moto diversi tra loro che mostrano il variegato panorama teatrale della nostra Regione:

· Venerdì 26 settembre ore 21.00

Compagnia Uno sguardo dal Palcoscenico di Cairo Montenotte (SV)

con IL COLPO DELLA STREGA

· Sabato 27 settembre ore 21.00

Compagnia Quante Quinte di Genova

con ANTIGONE

· Domenica 28 settembre ore 17.00

Compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia

CACELOTTI E CIANTAFURCHE, L’UNIFICASION DU PORTU E D’INEIA

(vincitore dell'edizione 2025 del Premio Il Sipario Strappato “Nena Taffarello” e finalista al Festival delle Regioni di Spoleto 2025)

· Sabato 4 ottobre ore 21.00

Compagnia Gli SpacciAttori di Sogni di Bordighera (IM)

con PASTA, AMORE E POLIZIA

· Domenica 5 ottobre ore 17.00

Compagnia Nati da un sogno di Savona

con 11 SETTEMBRE, L’ISOLA CHE ACCOLSE IL MONDO

Al termine dell'ultima rappresentazione si procederà alla cerimonia di premiazione. In palio i premi al Miglior spettacolo, Miglior attore, Migliore attrice, Migliore Regia, Miglior Allestimento. Lo spettacolo che si aggiudicherà l’edizione 2025 del Premio FITA Liguria “Tre Caravelle” rappresenterà la nostra regione al prossimo Gran Premio Teatro Amatoriale (GPTA) promosso da FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), in una manifestazione che vedrà alternarsi sul palco le compagnie finaliste di concorsi simili provenienti dalle altre regioni italiane".

Al seguente link maggiori informazioni sulla rassegna e sugli spettacoli in gara: fitaliguria.it/le-nostre-attivita/rassegne-e-concorsi/premio-tre-caravelle/tre-caravelle-2025/premio-tre-caravelle-rassegna-teatrale-prima-edizione-2025/. Appuntamento dunque al Cine Teatro Don Bosco di Varazze, Via Don Giovanni Paseri. Per info e prenotazioni contattare Gianni Way al 348-8045136