Sanremo ospita il convegno su parità di genere, diversità e inclusione

Domani, martedì 23 settembre 2025 alle ore 17, l’Hotel Royal di Sanremo (corso Imperatrice, 80) sarà teatro di un importante appuntamento dedicato alla cultura dell’inclusione e alla valorizzazione delle diversità nel mondo del lavoro.

Il convegno, dal titolo “La parità di genere, la diversità e l’inclusione: norme, certificazioni e buone pratiche”, è promosso da Confindustria Imperia in collaborazione con l’ufficio della consigliera di parità della Regione Liguria e con SGS, azienda internazionale leader nel settore dell’analisi, ispezione e certificazione.

L’iniziativa rappresenta il secondo capitolo di un percorso avviato lo scorso anno sempre da Confindustria Imperia, con l’obiettivo di sensibilizzare imprese, istituzioni e cittadini sui temi dell’equità di genere e dell’inclusione lavorativa.

Il convegno intende approfondire il quadro normativo italiano, le opportunità offerte dalle certificazioni in materia di parità e le buone pratiche già adottate da aziende virtuose, attraverso la presentazione di casi concreti e testimonianze dirette.

L’incontro si propone come momento di confronto e formazione, aperto a professionisti, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati a comprendere meglio le dinamiche che regolano l’inclusione nel mondo del lavoro. La partecipazione è libera e gratuita, ma è consigliata la registrazione via email all’indirizzo info@confindustria.imperia.it.

Con questo appuntamento, Sanremo si conferma ancora una volta luogo di dialogo e innovazione, capace di ospitare eventi che mettono al centro il progresso sociale e la responsabilità condivisa.