Sanremo: domani a San Siro Messa di suffragio in memoria di Salvo D’Acquisto e del Generale Dalla Chiesa

Domani alle 18.15, presso l’Oratorio dell’Immacolata in Piazza San Siro, sarà celebrata una santa Messa di suffragio per ricordare due figure simbolo della fedeltà e del sacrificio al servizio dello Stato: il Venerabile Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, nell’82° anniversario della sua morte, e il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 43° anniversario della sua uccisione.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons. Antonio Suetta, Vescovo diocesano, che guiderà la comunità nel raccoglimento e nella preghiera. A rendere ancora più solenne la liturgia sarà la presenza del coro parrocchiale di San Rocco, diretto dal Maestro Mario Massa, che accompagnerà i canti. L’iniziativa rappresenta non solo un momento di memoria e riconoscenza verso due grandi servitori dello Stato, ma anche un’occasione per riaffermare i valori di coraggio, giustizia e amore per il prossimo che entrambi hanno incarnato fino all’estremo sacrificio.