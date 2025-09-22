I tradizionali ravioli fritti alla zucca sbancano, in tanti a Camporosso per la 63esima sagra dei Barbagiuai (Foto e video)

I tradizionali ravioli fritti alla zucca sbancano. Tantissime persone, ieri pomeriggio, si sono ritrovate a Palabigauda per partecipare alla 63esima sagra dei Barbagiuai e degustare la tipica specialità di Camporosso, che quest'anno ha aderito al 'Pranzo della domenica', un'iniziativa promossa in tutta l'Italia a sostegno della candidatura della cucina italiana al patrimonio dell'Unesco.

Una tradizione che ogni anno viene proposta dall'associazione volontari dell'antincendio e della Protezione civile di Camporosso con il patrocinio del Comune. I volontari, infatti, mettono a disposizione il loro tempo per pulire, preparare, cucinare e servire l'amato prodotto per far conoscere e tramandare il prelibato piatto locale. "Tantissimi amici di Camporosso e da fuori hanno riempito la nostra bellissima location di PalaBigauda in occasione della 63° sagra dei barbagiuai, che sono stati i protagonisti dell'evento promosso a livello nazionale per il sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco" - dice l'assessore Rosella Gastaldo - "Un prodotto tradizionale che ha meritato l'enorme afflusso e il grande apprezzamento dei tantissimi ospiti. Più di 10.000 barbagiuai sono, infatti, stati consumati, che vuol dire 750 kg di zucca preparati per l'occasione".

Nonostante l'attesa di circa un'ora e mezza, i presenti hanno fatto la coda alla cassa e poi hanno aspettato pazientemente il proprio turno, secondo il numero e il colore assegnato, segnalato su uno schermo allestito per l'occasione, per poter assaggiare i prelibati barbagiuai. Il pomeriggio è piacevolmente trascorso grazie all'intrattenimento musicale de I Lou Pitakass che ha fatto ballare e divertire i presenti. "Il nostro sito è stato allestito col tricolore a segno della nostra adesione al 'pranzo della domenica' indetto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'agricoltura e delle politiche alimentari. L'attenzione all'evento non è mancata, la curiosità di trovare i nostri famosi barbagiuai quali bandiera per la cucina italiana ha portato tantissimi ospiti fino alle 20, davvero a esaurimento del prodotto" - fa sapere Gastaldo - "Una soddisfazione per tutti noi e per i volontari dell'antincendio e della protezione civile che sono i veri protagonisti di questa specialità locale. Ringrazio per la presenza l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, i consiglieri regionali Enrico loculano e Walter Sorriento, il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta e naturalmente i tantissimi amici che sono stati con noi per questa importante occasione".