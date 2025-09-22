Domenica prossima concerto lirico benefico a Ventimiglia Alta per il restauro di un pianoforte storico

Si terrà domenica prossima, nella suggestiva cornice del Centro Culturale San Francesco di via Garibaldi, un concerto lirico benefico organizzato dal Coro Polifonico Città di Ventimiglia in collaborazione con il Comitato Pro Centro Storico e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa ha come obiettivo il restauro di un pregevole pianoforte a mezza coda, che una volta recuperato sarà messo a disposizione di tutte le manifestazioni culturali ospitate nel centro cittadino.

Il concerto, che avrà inizio alle 16.30, vedrà protagonista il coro diretto dal maestro Valerio Garzo, accompagnato al pianoforte dal maestro Adriana Costa. In programma un ricco repertorio di brani lirici firmati da grandi compositori come Mozart, Verdi, Donizetti, Leoncavallo, Mascagni e Rossini, con interventi anche dei solisti del coro.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per godere di un pomeriggio di grande musica, ma anche un gesto concreto a sostegno della valorizzazione del patrimonio culturale della città. Gli organizzatori rivolgono un invito speciale ai cittadini ventimigliesi: l’ingresso è libero.