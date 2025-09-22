Dalla Liguria al Mondo: due giornate a Villa Boselli di Arma di Taggia per celebrare natura e paesaggio

La Sezione Italia Nostra Sanremo Taggia “Libereso Guglielmi”, insieme a numerose realtà associative del Ponente ligure, propone un doppio appuntamento dedicato al territorio e al Pianeta, in occasione dei 70 anni di Italia Nostra (1955-2025) e in vista delle Giornate del Patrimonio 2025. Il 24 e 25 settembre la splendida cornice di Villa Boselli (Via Boselli, Arma di Taggia) ospiterà due conferenze che uniranno scienza, bellezza e riflessione. Protagonista sarà il prof. Enrico Martini, naturalista e docente universitario, figura di riferimento per l’ambientalismo italiano, che ha intrattenuto nel tempo un forte legame con la Liguria.

Mercoledì 24 settembre, ore 21

Conferenza dal titolo “Savonese e Imperiese: meraviglie occulte e fragilità”. Un viaggio tra borghi millenari, grotte suggestive, alberi monumentali, paradisi verdi e specie vegetali rarissime, ma anche un’analisi delle criticità ambientali che la scienza invita ad affrontare con urgenza.

Giovedì 25 settembre, ore 21

Conferenza “Galapagos, dove la realtà supera la fantasia”. Uno sguardo sull’arcipelago simbolo della biodiversità mondiale, dove paesaggi quasi alieni e animali confidenti restituiscono un’immagine riconciliata del rapporto tra uomo e natura. Entrambi gli incontri saranno arricchiti da immagini e dai cortometraggi di Piero Farina, tratti dalla trasmissione televisiva Geo&Geo e dedicati agli “alberi patriarchi”.

La mattina del 25 settembre il prof. Martini sarà ospite dell’Istituto di Agraria di Sanremo, dove dialogherà con gli studenti sui temi più attuali dell’ecologia e sulle insidie della comunicazione ambientale.

Naturalista, docente universitario e divulgatore, Enrico Martini è laureato in Scienze Naturali e Scienze Biologiche, con oltre 170 pubblicazioni dedicate a flora e vegetazione della Liguria e delle Alpi liguri. Ha collaborato alla redazione di Piani territoriali e paesistici, partecipato a comitati tecnico-scientifici e affiancato istituzioni e associazioni nella tutela del paesaggio. Oggi concentra il suo impegno sulla divulgazione e sulla formazione delle nuove generazioni.

L’iniziativa “Dalla Liguria al Mondo” vuole essere un doppio omaggio: da un lato al territorio del Ponente ligure, custode di biodiversità e fragilità, dall’altro al Pianeta Terra, la nostra casa comune. Un invito a guardare più da vicino ciò che ci circonda e, al tempo stesso, a sentirci parte di un equilibrio globale da preservare.