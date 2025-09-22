Bordighera: Adam-El presenta “L’Armatura d’oro” alla Biblioteca Civica Internazionale

Giovedì 25 settembre 2025, alle 16.30, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera accoglierà l'autore Adam-El (Antonio Damele) che presenterà al pubblico il libro “L'Armatura d'oro. Una storia tra il reale e l'immaginario”.

Il romanzo prende avvio da uno di quei momenti che i Maestri chiamano “La Notte dell’Anima”, quando tutto nella vita sembra particolarmente difficile e problematico. Il protagonista si trova proprio in questa condizione quando decide di arrivare all’estremo e suicidarsi, pensando che sia l’unica soluzione a tutti i suoi mali. Ma, quando ha già appoggiato la testa sul binario di una ferrovia, improvvisamente incontra un angelo, sotto spoglie umane, che lo invita a desistere, suggerendogli una strada alternativa. Ed è così che comincia il suo viaggio per riaccendere la sua Anima, attraverso un percorso iniziatico. L’Armatura d’Oro che riuscirà a conquistare, come conclusione di quella scuola così particolare, non è altro che la propria Anima Risvegliata e Splendente, con tutti i suoi poteri.

Adam El è lo pseudonimo di Antonio Damele, nato a Riva Ligure dove vive e lavora come architetto. Già da bambino è affascinato dal mistero e dai dischi volanti, mentre a trent'anni ha iniziato a interessarsi di esoterismo, magia e alchimia. Da sempre coltiva la passione per la scrittura e la narrativa, studia e frequenta scrittori e ricercatori contemporanei. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo, "L’armatura lucente". Tutte le sue opere trattano di amore, conoscenza, trasformazione, e i viaggi sono all'interno di sé, alla ricerca della propria anima.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, dal 15 settembre osserva l’orario invernale:

- il lunedì dalle 15 alle 18

- il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18

- il venerdì dalle 9 alle 13.30