Sanremo festeggia i Tre Spicchi del Gambero Rosso a Giovanni Senese e alla sua “Pizza Napoletana in Evoluzione”

È ufficiale: la Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso conferma i Tre Spicchi a Giovanni Senese e alla sua pizzeria “Senese – Pizza Napoletana in Evoluzione”, con un punteggio di 90/100. Un riconoscimento che, per il secondo anno consecutivo, consacra il pizzaiolo campano trapiantato a Sanremo tra i protagonisti assoluti della scena italiana. Dopo il Doppio Spicchio e il premio “Pizza dell’Anno” (2024), e i Tre Spicchi nel 2025, arriva oggi la nuova conferma che premia un percorso di crescita costante e di ricerca. “Per me è sempre un’emozione ricevere questi riconoscimenti – commenta Giovanni Senese –. Non li vivo come una competizione, ma come uno stimolo a migliorarmi e a dare ogni giorno il massimo insieme alla mia squadra”.

Il profilo secondo il Gambero Rosso

Nato a Napoli e cresciuto tra le mura del locale di famiglia, Giovanni Senese ha portato a Sanremo la sua idea di “pizza napoletana in evoluzione”: cornicioni alti e soffici, impasti studiati con farine integrali e semi-integrali, topping che uniscono creatività e leggerezza. La filosofia della pizzeria si fonda sulla sostenibilità autentica: un orto sinergico di otto fasce collinari a Sanremo fornisce ortaggi, frutta e aromi, affiancato da una rete di piccoli artigiani locali. Ogni pizza può essere proposta anche in versione gluten free, con un percorso degustazione dedicato al vegetale.

Un’eccellenza ligure di respiro nazionale

Con il suo stile personale, Giovanni Senese ribadisce il ruolo di pioniere della pizza napoletana al Nord, riuscendo a tradurre la tradizione partenopea in una proposta contemporanea, elegante ma accogliente, capace di raccontare il territorio ligure con un’anima profondamente napoletana.