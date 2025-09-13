Ventimiglia accoglie Pino Maddaloni per “Judo360: Sport, Scienza e Cultura

Mancano oramai solo 10 giorni al grande evento organizzato dallo Judo Club Ventimiglia ASD che si svolgerà i prossimi 23 e 24 settembre e avrà come ospite d’onore il Campione Olimpico di Judo Pino Maddaloni.

La manifestazione "Judo360: Sport, Scienza e Cultura" esplorerà a tutto tondo gli aspetti educativi, formativi, culturali, prestazionali dello Sport con l’obiettivo di costruire reti di legalità e cittadinanza. Sarà articolata in tre momenti differenti ma interconnessi che coinvolgeranno soggetti di età diverse e con ruoli diversi ma tutti parimenti coinvolti nell’educazione dei giovani e delle giovani che si approcciano alla pratica sportiva:

1) SCIENZA: workshop “Il benessere e la tutela degli atleti e delle atlete: valorizzare la crescita personale, il rispetto, l’inclusione”.

23 settembre 2025 ore 17.00 presso Comune di Ventimiglia, Sala Consiliare.

Relatori: dr. Andrea Cartotto (educazione e tecnologia), dott.ssa Katya Iannucci (psicologia dello sport), avv. Marco Todaro (aspetti legali), dr. Stefano Beschi (alimentazione e nutrizione), maestro Pino Maddaloni (aspetti sportivi).

La partecipazione al seminario è gratuita. Per iscriversi registrarsi al seguente link: https://bit.ly/iscizionejudo360workshop

2) CULTURA: incontro con gli studenti dell’IC Cavour di Ventimiglia dal titolo "Pino Maddaloni, Campione di Sport, Campione di vita: storia del ragazzo diventato icona dello sport mondiale" – racconto di buone prassi e sogni realizzati.

24 settembre 2025 ore 9.30 presso Teatro Comunale di Ventimiglia.

3) SPORT: il Maestro Pino Maddaloni incontra gli atleti e le atlete dello Judo Club Ventimiglia ASD. 24 settembre 2025 ore 17.00 presso palestra Judo Club Ventimiglia ASD, Via Vittorio Veneto 36.

Tutte le attività prevedono la totale gratuità per i partecipanti.

Antonella Iannucci, presidente dello Judo Club Ventimiglia, esprime la propria soddisfazione in merito alla realizzazione dell’iniziativa: “Siamo onorati ed orgogliosi di accogliere nuovamente Pino Maddaloni a Ventimiglia, per di più in una ricorrenza speciale, infatti a settembre ricorrono i 25 anni dalla fantastica vittoria alle Olimpiadi di Sydney. Un grande campione e una persona straordinaria, figura di riferimento e fonte di ispirazione per tantissimi ragazzi e ragazze. Attualmente Pino ricopre anche la carica di Consigliere Federale della nostra Federazione FIJLKAM e la sua presenza nella nostra Città, rinforza sicuramente il legame tra la Federazione centrale e i Club di periferia. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco on. Flavio Di Muro e Assessore allo Sport dott.ssa Serena Calcopietro e l’IC Cavour nella persona della Dirigente Scolastica dott.ssa Antonella Costanza per aver accolto e appoggiato la nostra iniziativa".

L’iniziativa, per la sua finalità sociale, culturale, sportiva e scientifica, ha ricevuto il patrocinio di:

Regione Liguria;

Comune di Ventimiglia;

FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali);

CONI Comitato Regionale Liguria;

Scuola Regionale dello Sport del CONI Liguria;

Comitato Regionale FIJLKAM Liguria settore Judo.