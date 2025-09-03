Ventimiglia ospita “Judo360°”: due giornate dedicate allo sport, alla scienza e alla cultura con Pino Maddaloni

Ventimiglia si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo nel panorama sportivo e culturale nazionale: “Judo360°: Sport, Scienza e Cultura”, un evento che si svolgerà il 23 e 24 settembre e che vedrà la partecipazione straordinaria del Maestro Pino Maddaloni, oro olimpico a Sydney 2000 e figura emblematica dello sport italiano.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, intende offrire uno sguardo ampio e multidisciplinare sul mondo del judo, valorizzandone non solo l’aspetto agonistico, ma anche quello educativo, scientifico e sociale.

La prima giornata, martedì 23 settembre alle ore 17.00, si terrà presso la Sala Consiliare del Comune e sarà dedicata a un workshop dal titolo “Il benessere e la tutela degli atleti e delle atlete: valorizzare la crescita personale, il rispetto, l’inclusione”.

Un tema quanto mai attuale, che verrà affrontato da esperti di ambiti diversi: il dr. Andrea Cartotto, la dott.ssa Katya Iannucci, il dr. Stefano Beschi, l’avv. Marco Todaro e lo stesso Maestro Maddaloni. Il dibattito si concentrerà sull’importanza di costruire ambienti sportivi sani, inclusivi e orientati allo sviluppo integrale della persona, con particolare attenzione alla formazione dei giovani.

Il giorno successivo, mercoledì 24 settembre alle ore 9.30, il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà un incontro speciale con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cavour. “Pino Maddaloni, Campione di Sport, Campione di Vita” sarà il titolo dell’intervento, in cui il judoka racconterà la propria storia: quella di un ragazzo cresciuto in un quartiere difficile di Napoli, che grazie alla disciplina e ai valori del judo è riuscito a diventare un’icona dello sport mondiale. Un’occasione preziosa per trasmettere ai più giovani esempi concreti di resilienza, passione e realizzazione personale.

L’intero evento si propone come un ponte tra generazioni, tra pratica sportiva e riflessione culturale, tra esperienza e aspirazione. La presenza di Pino Maddaloni rappresenta non solo un richiamo per gli appassionati di judo, ma anche un’opportunità per la cittadinanza di Ventimiglia di vivere due giornate all’insegna dell’ispirazione e del dialogo.

Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a confermare la propria partecipazione entro il 19 settembre, specificando se si intende prendere parte a uno solo o a entrambi gli appuntamenti. Un invito aperto a chi crede nello sport come strumento di crescita e cambiamento.