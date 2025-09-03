 / Eventi

Salute, una tecnologia rivoluzionaria che agisce nelle cellule: a Bordighera la presentazione (Foto)

Igor Kovic special guest dell'incontro all'hotel Parigi

Una tecnologia rivoluzionaria, convalidata dalla scienza, che agisce nelle cellule verrà presentata sabato 6 settembre alle 16 all'hotel Parigi a Bordighera.

Lo speaker internazionale sarà Igor Kovic. "Un'occasione per ascoltare testimonianze ispiratrici e scoprire come delle molecole innate al corpo stanno trasformando la vita quotidiana di molte persone" - fa sapere Roxana Molinari Sattanino - "Risultati sorprendenti per energia, pelle, recupero, benessere e molto altro. La salute inizia a livello cellulare".

L'ingresso all'incontro è libero. Per l'occasione verrà offerto un infuso di ginger e lemon grass. I posti, però, sono limitati, perciò, è necessario prenotare contattando Roxana al 3496258655 o via email a r.molinari@me.com.

 

Elisa Colli

