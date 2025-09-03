Molini di Triora: l'Amministrazione comunale dà il via libera al progetto per le nuove vasche antincendio

L'Amministrazione di Molini di Triora ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di vasche di accumulo a scopo antincendio, un intervento strategico per la sicurezza del territorio montano. L’opera, dal valore complessivo di 265.706,24 euro, è stata ammessa a finanziamento nell’ambito della Sottomisura 4.3 del Programma di Sviluppo Rurale della Liguria 2014-2022, con un contributo riconosciuto di 222.713,13 euro.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Angelo Zacchia con la collaborazione del geologo Paolo Anfossi, prevede la costruzione di vasche seminterrate nelle località Corte e Andagna. Gli elaborati tecnici comprendono relazioni strutturali e geotecniche, piani di sicurezza, cronoprogramma e capitolato d’appalto, a garanzia di un intervento completo e funzionale.

L’iter è iniziato con la domanda di sostegno presentata nell’aprile 2023 e ha visto il via libera della Regione Liguria con l’ammissione provvisoria al contributo. Successivamente, a luglio 2025, il progetto esecutivo è stato validato e sottoposto all’approvazione della Giunta.

E' stato nominato l’ingegnere Luca Gilardoni come responsabile unico del procedimento e ha reso l’atto immediatamente eseguibile. L’obiettivo è rafforzare la capacità di prevenzione incendi in aree particolarmente esposte, tutelando l’agricoltura, la selvicoltura e la sicurezza della popolazione.