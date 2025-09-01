Pigna: discussioni in alta Val Nervia, il Sindaco Trutalli "Giuste le contestazioni ma bisogna conoscere i fatti"

“C’è una guerra intestina tra questo agriturismo e la Pro Loco, ma Pastor deve anche capire i problemi che viviamo ogni giorno, senza dimenticare quanto il comune ha investito sulla frazione di Buggio dopo il crollo dell’abitazione avvenuto nell’ottobre scorso”. Sono le parole del Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, che è intervenuto dopo le dichiarazioni rilasciate da Alberto Pastor, titolare di un agriturismo del piccolo centro dell’alta Val Nervia. Ha sostenuto l’eccessivo degrado nella frazione e ha chiesto all’Amministrazione una maggiore attenzione alla pulizia della stessa.

Dal canto suo Trutalli ha evidenziato i grossi sforzi economici fatti: “Ritengo giusto contestare – dice il sindaco – ma bisogna farlo sapendo a cosa siamo andati incontro. Il crollo del caseggiato ci ha portato a lavori da 100mila euro per ripristinare tutta la condotta del gas. Certo, poi ci rifaremo sui proprietari ma intanto un piccolo comune come il nostro ha avuto un esborso enorme”. Il primo cittadino conferma anche nuovi investimenti: “Abbiamo una perdita fognaria storica – ci ha detto – e, fortunatamente potremo attingere a fondi del Psr. Dobbiamo cambiare parte dell’acquedotto ma si tratta di interventi fondamentali per Buggio, dove perdevamo quasi il 50% dell’acqua che veniva introdotta nelle tubazioni”.

Sui materiali lasciati dalla Pro Loco: “Secondo me ci vuole anche un po’ di pazienza – termina Trutalli – perché questi vengono lasciati nella zona per evitare di fargli fare avanti e indietro. Non dimentichiamo che chi opera lo fa per pura volontà. Sarebbe opportuno che, queste discussioni fossero fatte tra noi, senza titoli esagerati”.