Ventimiglia inaugura il nuovo spazio polivalente al Forte dell’Annunziata: un tributo a Luigino Maccario

Sabato 6 settembre, alle ore 17.00, il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia si prepara ad accogliere un momento di grande significato culturale e civile con l’inaugurazione del nuovo spazio polivalente realizzato nel bastione di levante del piano terrazza.

Questo ambiente, frutto di un importante intervento di riqualificazione architettonica, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti europei del progetto Alcotra IT-FR Pitem PA.C.E – “Semplice Salvaguardare”, ottenuti dalla Regione Liguria e dal Comune di Ventimiglia, con la direzione dei lavori affidata all’architetto Adriano Palmero.

Il nuovo spazio sarà intitolato a Luigino Maccario, figura indimenticabile per la comunità intemelia, scomparso due anni fa. Storico difensore della cultura e delle tradizioni locali, Maccario ha lasciato un’eredità morale e intellettuale che continua a ispirare. A ricordarne la figura sarà la Signora Graziella Colombini Cortesi, Premio San Segundin d’Argento 2025, in un intervento che promette di restituire con intensità il valore umano e culturale del suo operato.

Per celebrare l’intitolazione, all’interno dello spazio sarà allestita un’esposizione di opere che raccontano il territorio intemelio attraverso lo sguardo e la sensibilità di Maccario. Stampe, litografie e disegni, alcuni dei quali realizzati da lui stesso, comporranno un percorso visivo che unisce memoria, arte e identità.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Serena Calcopietro, la Conservatrice del Museo Archeologico Regionale, dott.ssa Daniela Gandolfi, e i rappresentanti delle associazioni intemelie. Sarà presente anche la professoressa Graziella Baudino, vedova Maccario, a testimonianza del legame profondo tra la famiglia e la comunità.

Nel corso dello stesso pomeriggio, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare anche la nuova Sala Multimediale Immersiva, realizzata al piano –1 del Forte, sempre nell’ambito del progetto europeo. Uno spazio pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e innovativa, capace di raccontare il patrimonio culturale locale attraverso tecnologie interattive e contenuti digitali.

L’inaugurazione del nuovo spazio e l’omaggio a Luigino Maccario rappresentano un passo importante nel percorso di valorizzazione del Forte dell’Annunziata e della memoria intemelia. Un’occasione per ribadire che la cultura, quando sostenuta e condivisa, diventa il cuore pulsante di una comunità.