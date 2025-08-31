Emozioni, musica e amicizia: successo per 'Tutti in pista con CNA' alla Villetta di Sanremo (photogallery)

Dopo il grande successo già raccontato, l’evento organizzato da CNA Pensionati Imperia presso la Villetta di Sanremo merita un ulteriore racconto: quello fatto di emozioni, musica, ballo e amicizia che hanno reso speciale la serata. Un grazie sentito va a don Goffredo Sciubba e alla Parrocchia della Villetta, che insieme agli abitanti – guidati dall’instancabile Riccardo 'Ricky' Tomasella – hanno offerto una calorosa accoglienza a tutti i partecipanti. La parte musicale e di intrattenimento ha trasformato l’incontro in una vera festa. Il cantante sanremese Paolo Rossi ha incantato il pubblico con la sua voce e, dalla consolle, ha fatto risuonare brani di liscio e intramontabili melodie anni ’60 e ’70 che hanno riportato in pista decine di persone, animate solo dalla voglia di ballare e divertirsi insieme.



A rendere la serata ancora più speciale sono stati tre ospiti d’eccezione:

• Roberto Faieta, straordinario fisarmonicista, che con i suoi virtuosismi ha trascinato il pubblico. Faieta, che ha collaborato con grandi orchestre e che nel 2011 vinse il primo premio al concorso di Vercelli con la motivazione “le mani più veloci della Liguria”, ha regalato emozioni uniche.

• Simona Maccaferri, presidente della scuola di danza Città dei Fiori ASD di piazza Colombo, con entusiasmo per l’iniziativa di CNA pensionati, ha presentato un’anteprima del nuovo corso di ballo occitano, grazie all’insegnante Mauro Bonino, che ha coinvolto decine di coppie in danze divertenti e suggestive, creando un’atmosfera indimenticabile.

• Daniele Comba, trombettista, che ha emozionato tutti interpretando un celebre brano di Louis Armstrong. Questi momenti hanno reso l’evento “Tutti in pista con CNA” un’esperienza di comunità autentica, dimostrando che l’età non è un limite, ma l’inizio di un nuovo percorso fatto di condivisione, amicizia e voglia di vivere insieme il presente.



Fondamentale, per la riuscita della serata, anche il lavoro di squadra: la segretaria Stefania Currà, con precisione e dedizione, ha saputo trasformare in realtà le tante idee del vicepresidente Roberto Pecchinino, ideatore della serata. Apprezzamenti e complimenti sono arrivati anche dalle istituzioni: il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e il presidente regionale CNA Pierino Garibaldi hanno riconosciuto il valore di questa iniziativa, capace di coniugare intrattenimento e inclusione sociale. La serata, pur nella sua semplicità, ha mostrato quanto sia importante creare occasioni di socialità per gli anziani e non solo. Un evento che ha saputo dare spazio alla musica, al ballo, ma soprattutto all’amicizia. Per informazioni sulle prossime iniziative e sui servizi offerti da CNA Pensionati è possibile contattare la segreteria al numero 0184/500309 oppure al +39 379 2987089.



Roberto Pecchinino