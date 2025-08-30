 / Politica

Carcare celebra la tradizione: inaugurata la 99ª Antica Fiera del Bestiame

Il vicepresidente regionale Alessandro Piana: “Un appuntamento unico in Liguria che valorizza agricoltura, zootecnia e territorio”

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della 99ª edizione dell’Antica Fiera del Bestiame di Carcare, storica manifestazione dedicata al patrimonio zootecnico e agroalimentare della Valbormida.
“La Fiera di Carcare – ha dichiarato Piana – è unica nel suo genere in Liguria e rappresenta un appuntamento imperdibile. Qui si celebra non solo la qualità degli allevamenti locali, ma anche il valore sociale dell’agricoltura e della zootecnia che sono fondamentali per l’economia e la salvaguardia del territorio”.
La Regione Liguria ha sostenuto l’organizzazione della manifestazione con un contributo di 5.000 euro, riconoscendo l’importanza di un evento che valorizza le filiere locali e promuove le eccellenze liguri.

