Pompeiana: il 13 settembre l'associazione 'Praugrande' organizza un 'bio-blitz'

Sabato 13 settembre si terrà un bio-blitz a Pompeiana, con ritrovo alle ore 8,30 in piazza della Chiesa a Pompeiana. Un bio-blitz è un'uscita collettiva in cui si va sul campo tutti insieme per incrementare i dati relativi a flora e fauna del Sito, si pubblicizza l'iniziativa in modo che partecipino in tanti. Il criterio è quello della Citizen Science, la Scienza Partecipativa dei cittadini.

Si tratta di un'iniziativa dell'associazione Praugrande, in collaborazione con il CREA di Sanremo ed il Comune di Pompeiana. Chi è interessato a partecipare deve fornire i propri dati (nominativo, e-mail/telefono) per essere ricontattato inviando una mail a info@praugrande.org.